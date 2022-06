Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 08 | 30

(Di sabato 4 giugno 2022)DEL 4 GIUGNOORE 07:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. SULLA METRO B TERMINERANNO IL 5 GIUGNO I LAVORI DEL FUTURO NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE DI COLOSSEO. ANCORA PER IL FINE SETTIMANA DEL 4 E 5 GIUGNO, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO BUS NAVETTA (LINEA MB) AL POSTO DEI TRENI PER TUTTO IL GIORNO. CIRCONE REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E IONIO E TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral

DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, IN DIRZIONERALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO INTEERESSANO LA VIA LITORANEA TRA Luceverdeveri trovate in studio Tiziana rimondi il traffico sulla principale rete viaria della capitale da oggi cambia laal Circo Massimo per l'allestimento del concerto di Vasco Rossi del 1