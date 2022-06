Usa, sparatoria in un centro commerciale: morta una donna (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Una persona, una donna, è morta e altre otto persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, in una sparatoria in un centro commerciale a Phoenix in Arizona. Nessuno al momento è stato arrestato e non è ancora chiaro se uno o più persone abbiano aperto il fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Ancora unanegli Stati Uniti. Una persona, una, èe altre otto persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, in unain una Phoenix in Arizona. Nessuno al momento è stato arrestato e non è ancora chiaro se uno o più persone abbiano aperto il fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera.

