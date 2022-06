Uomini e Donne | “La verità è che non pensa a lei”: rivelazione choc, spiata dietro le quinte (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo la scelta arrivano le rivelazioni del dietro le quinte: svelate nuove verità sulla tronista, lui era interessato ad altro Uomini-e-Donne (studio)L’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne ha visto protagoniste le scelte degli ultimi tronisti. In particolare la scelta di Veronica Rimondi sulla quale era calata una grave polemica la settimana prima perché avevano pubblicato stories nelle quali si vedevano la tronista insieme a Matteo, la sua scelta. I telespettatori sono rimasti delusi dal comportamento e anche la stessa Mari2a De Filippi che non si aspettava un gesto così irrispettoso nonostante non sia stata l’unica volta a succedere. Tempo fa anche Andrea Nicole fece lo stesso gesto: pubblicò la sua scelta ancor prima della puntata. È chiaro che in questo ... Leggi su direttanews (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo la scelta arrivano le rivelazioni delle: svelate nuovesulla tronista, lui era interessato ad altro-e-(studio)L’ultima puntata andata in onda diha visto protagoniste le scelte degli ultimi tronisti. In particolare la scelta di Veronica Rimondi sulla quale era calata una grave polemica la settimana prima perché avevano pubblicato stories nelle quali si vedevano la tronista insieme a Matteo, la sua scelta. I telespettatori sono rimasti delusi dal comportamento e anche la stessa Mari2a De Filippi che non si aspettava un gesto così irrispettoso nonostante non sia stata l’unica volta a succedere. Tempo fa anche Andrea Nicole fece lo stesso gesto: pubblicò la sua scelta ancor prima della puntata. È chiaro che in questo ...

Advertising

MinisteroSalute : Un lungo applauso ha accolto le Donne e gli Uomini del Servizio Sanitario Nazionale, la risorsa più preziosa che ab… - robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - matteosalvinimi : Domani sarà giornata veneta: primo incontro a Cerea (ore 10), poi vi aspetto a Verona (ore 12) e nel pomeriggio a B… - danylibery : @Cartabellotta In principio erano medici, curavano e salvavano vite. Poi diventarono gli aguzzini perversi dei citt… - Rirroggine : RT @serracchiani: Da #100giorni un popolo ha visto stravolgere la propria vita. Abbiamo il dovere di impegnarci per far tacere le armi e ch… -