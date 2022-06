Tourist Trophy | la gara maledetta | come è morto un pilota nelle prove | ecco le cifre della strage

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) I moderni Ulisse sono piloti di moto da 200 cavalli strizzati dentro tute di pelle, le loro sirene cantano attraverso il rombo del motore che li lancia a 250 all'ora fra i muretti dell'Isola di Man, o IsolaMorte, fate voi, dove non c'è modo di farsi legare dai compagni perché qui tutti sono predafebbrevelocità, dipendenti dal brivido, gente che gioca a dadi con il destino sapendo al tempo stesso che ogni mattina potrebbe essere l'ultima, ma rifiutandone il concetto per esorcizzarlo. «Vai in giro pensando: "Dovremmo essere in prigione"». «Non c'è droga al mondo che ti faccia quest'effetto». «Una missione suicida». Questo scorre nella testa dei piloti mentre abbassano la visiera. Pazzi o amantivita tanto da volerne assaporare ogni istante al massimo, qualunque cosa sia in migliaia si ritrovano ...