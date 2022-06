Sequestrato aereo russo con 200 civili a bordo | cosa sta succedendo

Advertising

Aeroflot ha annunciato che l 'udienza per il rilascio dell'è prevista per l' 8 giugno . Intanto, l'operatore turistico russo 'Intourist' ha riferito ai giornalisti che i passeggeri che erano a ..."Gli occupanti russi hanno lanciato un attaccosu Slovyansk, uccidendo tre persone e ... I separatisti filorussi della regione orientale ucraina di Donetsk hanno annunciato di aver... Sri Lanka, sequestrato aereo russo con 200 civili a bordo: atto di forza contro Mosca Tensione tra Russia e Sri Lanka. Secondo il quotidiano locale "News First", le autorità dello Stato asiatico hanno fatto atterrare un aereo civile russo appartenente ...Tensione tra Russia e Sri Lanka. Secondo il quotidiano locale "News First", le autorità dello Stato asiatico hanno fatto atterrare un aereo civile russo appartenente ...