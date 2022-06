Roma | cortei in centro sabato 4 giugno 2022 | ecco dove | gli orari e strade chiuse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 giugno 2022) Non solo allarme ‘caldo’ nella Capitale e unda bollino rosso, aoggi sono previsti ben duee ildella città sarà bloccato. Con i cittadini che, inevitabilmente, dovranno fare i conti cone deviazioni di autobus, con il traffico che potrebbe andare in tilt. Anniversario della liberazione oggi aIl primo corteo, che prenderà il via alle 16 e terminerà alle 20, è organizzato dall’Associazione nazionale Partigiani perché oggi si celebra il 78esimo anniversario della Liberazione di. Si partirà da piazzale Ostiense, poi si arriverà piazza Testaccio: si percorreranno viale del Campo Boario, piazza Vittorio Bottego, via Nicola Zabaglia e via Aldo Manuzio, cone bus che verranno deviati ...