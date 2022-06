RedBird, la sorpresa: un po’ di Milan appartiene a LeBron James! Le ultime (Di sabato 4 giugno 2022) L'indiscrezione arriva dalla Spagna: LeBron James, noto cestista NBA, sarebbe socio del fondo RedBird Capital che ha acquistato il Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 giugno 2022) L'indiscrezione arriva dalla Spagna:James, noto cestista NBA, sarebbe socio del fondoCapital che ha acquistato il

Advertising

pbrex668 : RT @PianetaMilan: #RedBird, la sorpresa: un po’ di #Milan appartiene a #LeBronJames! Le ultime #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #RedBird, la sorpresa: un po’ di #Milan appartiene a #LeBronJames! Le ultime #ACMilan #SempreMilan - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #Italia ultimo tango a Wembley; #Milan arriva #RedBird; #Primavera sorpresa #Inter;… - rizzia0 : @Fedeshi_ a sorpresa leggo che parla di due gruppi con investcorp ritirato strano,ma magari è sul vago perchè redbird non ha firmato - Willythevoice : #RedBird è solo pura fantasia giornalistica basta leggere le dichiarazioni di furlani di oggi per capire che non so… -