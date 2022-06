Pirlo pronto a tornare in panchina: ipotesi Partizan Belgrado (Di sabato 4 giugno 2022) Andrea Pirlo pronto a tornare in panchina dopo un anno di stop. Il tecnico potrebbe ripartire dalla guida del Partizan Belgrado Come riporta la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina dopo un anno di stop. Il tecnico potrebbe a sorpresa ripartire dalla Serbia: anche il Partizan Belgrado sta infatti pensando di ingaggiarlo. Un’ipotesi tenuta in considerazione dal suo entourage, ma la scelta non è ancora stata fatta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Andreaindopo un anno di stop. Il tecnico potrebbe ripartire dalla guida delCome riporta la Gazzetta dello Sport, Andreaindopo un anno di stop. Il tecnico potrebbe a sorpresa ripartire dalla Serbia: anche ilsta infatti pensando di ingaggiarlo. Un’tenuta in considerazione dal suo entourage, ma la scelta non è ancora stata fatta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Per #Pirlo c'è la suggestione #PartizanBelgrado ?? - ZonaBianconeri : RT @juventuschannel: #Juve ??Juve non solo Pogba, pronto un super ??colpo??alla Pirlo. - juventuschannel : #Juve ??Juve non solo Pogba, pronto un super ??colpo??alla Pirlo. - giordiotto : @Frankplusvalenz è un ottimo difensore che va per i 23 anni ma, dato l'esborso, ci si aspetta un giocatore pronto,… - serieB123 : SerieB Pirlo è pronto a tornare: già avvistato in città -