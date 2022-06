Picchia la figlia e le getta addosso candeggina. Arrestata 49enne

(Di sabato 4 giugno 2022) I colleghi della Squadra Volante sono intervenuti, nella mattinata di ieri, in un appartamento del centro cittadino a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa della Questura 113, di una lite violenta tra madre e. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno udito grida di aiuto provenire dall’appartamento indicato, ma hanno dovuto attendere diversi minuti prima che una ragazza riuscisse ad aprire la porta consentendo l’accesso in casa. La giovane, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che la madre, poco prima, l’avevata violentemente sulla testa e sul braccio con il bastone per lavare a terra e le aveva rovesciatol’acqua mescolata acontenuta nel secchio e per impedirle di fuggire o di far entrare i soccorritori aveva chiuso a chiave la porta. La ...

La donna invece era a pochi metri di distanza, in lacrime, con una evidente tumefazione al volto e con in braccio ladi pochi mesi mentre teneva per mano il figlio di undici anni. Le ...La donna invece era a pochi metri di distanza, in lacrime, con una evidente tumefazione al volto e con in braccio ladi pochi mesi e per mano il figlio di undici anni. Invitato dagli operatori ...Con non poca fatica, i poliziotti sono riusciti a contenere la furia della donna e a farla accomodare dentro l’auto di servizio. Poco dopo il loro arrivo, i poliziotti sono stati avvicinati dalla madr ...Ha minacciato e colpito l'anziano padre dopo aver distrutto mobili e altri oggetti in casa. Poi, arrivati i carabinieri, si è scagliato contro di loro, ha ...