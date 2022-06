Moggi | 'Dybala all'Inter? Ai miei tempi i loro migliori li prendevamo alla Juve | mica glieli regalavamo'

Advertising

In uscita si sono già registrate la prime operazioni: Chiellini ha ufficializzato l'addio,... L'ultima bomba è stata sganciata da Luciano, ex dirigente della Juventus. 'Milinkovic - Savic',...Indubbiamente sono due campioni (sì, ripeto, campioni), ma seha avuto sempre qualche ... ma con la voglia di onorare la maglia, perché alla Juventus, come dicevaa Camoranesi, lo ... Moggi: "Dybala-Inter Ai miei tempi eravamo abituati a toglierle i migliori, ora glieli diamo..." L'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha così parlato del possibile approdo di Dybala all'Inter sulle frequenze di Radio Bianconera. Ecco le sue parole.