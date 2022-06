Meghan Markle sceglie Dior e non sbaglia: solo applausi per la duchessa (Di sabato 4 giugno 2022) Se Kate Middleton ha scelto il giallo pastello per il secondo giorno di festeggiamenti per la regina Elisabetta nel suo Giubileo di Platino, Meghan è tornata in pubblico, davanti alle telecamere ( e non rimasta dietro, nel backstage) con un abito bianco. Tra gli applausi, Meghan Markle ed Harry sono arrivati alla cattedrale di St. Paul in occasione del Thanksgiving Service per la regina Elisabetta. Meghan in un formale abito bianco formato Dior, Harry senza divisa militare ma in un elegante completo nero da non-working-royal. Entrambi si sono fermati qualche secondo davanti alla cattedrale per salutare il vescovo e poi, sono entrati per le lunghe celebrazioni del 3 giugno. Che eleganza Meghan Markle in bianco: sceglie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 giugno 2022) Se Kate Middleton ha scelto il giallo pastello per il secondo giorno di festeggiamenti per la regina Elisabetta nel suo Giubileo di Platino,è tornata in pubblico, davanti alle telecamere ( e non rimasta dietro, nel backstage) con un abito bianco. Tra glied Harry sono arrivati alla cattedrale di St. Paul in occasione del Thanksgiving Service per la regina Elisabetta.in un formale abito bianco formato, Harry senza divisa militare ma in un elegante completo nero da non-working-royal. Entrambi si sono fermati qualche secondo davanti alla cattedrale per salutare il vescovo e poi, sono entrati per le lunghe celebrazioni del 3 giugno. Che eleganzain bianco:...

