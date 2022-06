LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Vanthoor svetta in Q1, scatta la seconda sessione (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Valentino Rossi dovrebbe gareggiare nella Q3. Ci sono al momento 19 auto in un secondo per quanto riguarda la classifica media. 11.57 Bandiera verde! scatta la Q2. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici per una prima classifica media. 11.55 Siamo pronti per la seconda sessione. D’ora in poi bisognerà guardare la media dei tempi! Quarto tempo per Vervisch, teammate di Valentino Rossi #46. 11.52 I tempi della Q1: 1 32 PIT PRO 1 Team WRT Vanthoor, Dries Audi R8 LMS evo II GT3 6 33.730 30.026 1:01.230 2:04.986 1:53.864 1 2 54 PIT PRO 2 Dinamic Motorsport BACHLER, Klaus Porsche 911 GT3-R (991.II) 6 0.244 0.244 33.657 30.094 1:54.367 1:54.108 1 3 71 PIT PRO 3 Iron Lynx SERRA, Daniel Ferrari 488 GT3 6 0.355 0.111 35.265 32.222 1:54.503 ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.59 Valentino Rossi dovrebbe gareggiare nella Q3. Ci sono al momento 19 auto in un secondo per quanto riguarda la classifica media. 11.57 Bandiera verde!la Q2. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici per una prima classifica media. 11.55 Siamo pronti per la. D’ora in poi bisognerà guardare la media dei tempi! Quarto tempo per Vervisch, teammate di Valentino Rossi #46. 11.52 I tempi della Q1: 1 32 PIT PRO 1 Team WRT, Dries Audi R8 LMS evo II GT3 6 33.730 30.026 1:01.230 2:04.986 1:53.864 1 2 54 PIT PRO 2 Dinamic Motorsport BACHLER, Klaus Porsche 911 GT3-R (991.II) 6 0.244 0.244 33.657 30.094 1:54.367 1:54.108 1 3 71 PIT PRO 3 Iron Lynx SERRA, Daniel Ferrari 488 GT3 6 0.355 0.111 35.265 32.222 1:54.503 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE GT World Challenge Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Vanthoor svetta in Q1 con Audi e WRT #32 - #World #Challenge… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Paul Ricard 2022 in DIRETTA: tra poco le qualifiche Ferrari all’attacco dopo le libere -… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Paul Ricard 2022 in DIRETTA: tra poco le qualifiche Ferrari all’attacco dopo le libere -… - NASCHartinc : .@GTWorldChEu #PaulRicardTrack Quali - PestoChampions : RT @gecamcom: ??Con il #corolollipop parte ufficialmente il @PestoChampions ! ? ?? #pestochampionship live streaming ?? -