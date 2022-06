Liliana De Curtis | addio alla figlia del mitico Totò

(Di sabato 4 giugno 2022)Deè deceduta a 89 anni, nella sua casa romana. I funerali saranno celebrati a Napoli il prossimo 5 Giugno Un altro pezzo della Storia del nostro Paese che se ne va. Napoli piangeDe, ladel grande, che si è spenta stamattina all’età di 89 anni. L’attrice di teatro, anche scrittrice, soggiornava nella sua casa di Roma. Per l’occasione, la donna sarà trasferita da Roma a Napoli. Lì domani, nella chiesa di Santa Maria dei Vergini, si terrà il funerale, poi verrà portata al cimitero di Poggioreale dove si trova la cappella della famiglia De. Tra i tanti messaggi che compaiono per ricordarla, compare senza dubbi quello dellaElena Anticoli De.“Oggi mi fai piangere, ma ...

Advertising

fanpage : Addio a Liliana de Curtis, figlia di Totò. L’attrice e scrittrice si è spenta nella sua abitazione a Roma - Agenzia_Ansa : È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89 anni #ANSA - MiC_Italia : Cinema, @dariofrance: «Dolore per la scomparsa di Liliana de Curtis, che ha lavorato con amore per tener viva la me… - vatenacttencass : Addio a Liliana De Curtis, la figlia di Totò: i suoi grandi amori – DiLei - EnneLuisa : RT @teleischia: ADDIO LILIANA DE CURTIS: “L’ISOLA D’ISCHIA LA GRANDE PASSIONE DI MIO PADRE TOTO'”(SERVIZIO TV) -

Qual è la causa della morte diDe, figlia di Totò L'illustre attrice e scrittrice è scomparsa a 89 anni, nella sua L'articolo Addio aDe, figlia di Totò: causa morte, chi era, malattia, biografia ...Sono tanti i motivi per i quali dobbiamo ringraziarede, malata da tempo e morta ieri, a Roma, all'età di 89 anni. O meglio,Focas Flavio Angelo Ducas Comneno dedi Bisanzio Gagliardi, a testimonianza dell'origine nobile ...Liliana De Curtis, la figlia del Principie della risata Totò è morta stamani nella sua casa romana, assistita dalla figlia Elena. I funerali si terranno a Napoli, ma la data non è stata ancora resa no ...04/06 10:08 Fisco, Cgia: tax freedom day martedì 7 04/06 09:18 Kiev: russi verso nuova offensiva a Est 03/06 15:05 Mosca:Putin-Zelensky ora "non ha senso" 03/06 14:23 Morta Liliana De Curtis, figlia ...