Lacrime e minacce. Furia russa contro il governo Draghi (Di sabato 4 giugno 2022) Dalle minacce alla morale. L'Italia toglie il sonno alla diplomazia russa. Il ministero degli Esteri guidato da Sergei Lavrov è tornato a bacchettare il governo italiano. Un "rapporto" dei diplomatici russi, rilanciato dai canali social dell'ambasciata a Roma, racconta le presunte "violazioni dei cittadini russi" all'estero e in particolare nello Stivale. Il documento è un lungo cahier de doleances di cui si accusa il governo Draghi, colpevole di aver favorito "la crescita dei sentimenti russofobi nella società italiana". La causa dei sospetti casi di discriminazione, spiega l'ambasciata, non è l'invasione dell'Ucraina ordinata da Vladimir Putin ma "il lancio da parte della Federazione russa di un'operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l'Ucraina e proteggere la ...

