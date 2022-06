La storia del medico che negò l'aiuto a Provenzano: svolta nel giallo di Attilio Manca (Di sabato 4 giugno 2022) Attilio Manca Viterbo, 4 giugno 2022 - Morì suicidia, si disse: ma oggi un'intercettazione getta una nuova luce sulla fine di Attilio Manca , brillante urologo siciliano, deceduto a 34 anni la notte ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 giugno 2022)Viterbo, 4 giugno 2022 - Morì suicidia, si disse: ma oggi un'intercettazione getta una nuova luce sulla fine di, brillante urologo siciliano, deceduto a 34 anni la notte ...

Advertising

acmilan : ?? Un viaggio nel tempo attraverso la storia degli scudetti rossoneri fino al tricolore alzato sul campo del Mapei ?????? #SempreMilan - RivistaStudio : Il 2 giugno del 2002 Hbo trasmetteva l’episodio pilota di The Wire, una serie che all’epoca non ottenne nessun succ… - SalernoSal : 100 giorni di guerra. Grazie a tutta @La7tv e a Enrico Mentana @TgLa7 che racconta e ha raccontato sempre con cost… - Crunchyroll_it : Un bell'approfondimento sulla storia del quartiere del piacere di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Link all'articolo… - masmoalive : C'è chi vorrebbe intitolare giardini o strade ad ex gerarchi fascisti. Invece è ora di lasciarli svanire nell'oblio… -