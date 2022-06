Il Covid allenta la morsa | calano casi e ricoveri

(Di sabato 4 giugno 2022) Scende ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale deidi- 19 in Italia, passando a 207 ogni 100mila abitanti di questa settimana da 261 del periodo 20 - 26 maggio. E diminuisce ...

Scende ancora l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19 in Italia, passando a 207 ogni 100mila abitanti di questa settimana da 261 del periodo 20 - 26 maggio. E diminuisce anche l'Rt medio, che, tra il 10 e il 23 maggio, e' stato pari a 0,82. Il traffico di camion a Shanghai ha iniziato a crescere gradualmente man mano che la città allenta le restrizioni per i conducenti, ma è ancora inferiore al 30% della media settimanale nel 2019. Il monitoraggio indica inoltre che solo Lombardia e Puglia sono classificate a rischio moderato, mentre tutte le altre rientrano in una valutazione di un rischio basso.