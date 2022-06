Il cancro di Putin | l’esperto | “Non vuol dire sia pazzo”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 4 giugno 2022) Secondo le nuove indiscrezioni riportate dagli 007 americani, Vladimirsarebbe malato di. Anzi, pare che il presidente della Federazione russa sia stato sottoposto ad urgenti interventi, proprio ad aprile, per curare un tumore al pancreas in stato avanzato. Non solo. Newsweek, il settimanale che ha riportato e diffuso la notizia, ha parlato anche di “un tentato assassinio a marzo” e di un crescente isolazionismo, attanagliato da una “lotta di potere che non è mai stata tanto intensa”. La smentita del Cremlino Fin da subito, il Cremlino ha smentito qualsiasi voce a riguardo. Lo stesso ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, parlando alla tv francese, ha cassato immediatamente la notizia: “Non credo che qualcuno sano di mente possa vedere in questa persona –– dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi”. Eppure, la ...