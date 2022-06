Ginnastica ritmica, World Cup Pesaro 2022: Sofia Raffaeli e le Farfalle trionfano nell’All Around (Di sabato 4 giugno 2022) Sofia Raffaeli incanta alla World Cup 2022. Alla Vitifrigo Arena di Pesaro, la 18enne marchigiana ha trionfato nell’All Around con il punteggio complessivo di 126.800, imponendosi per la terza volta in stagione in Coppa del Mondo dopo Atene e Baku. Al comando già dopo la prima metà di gara andata in scena ieri, grazie a un 33.600 con il cerchio e un 31.850 con la palla, Sofia ha chiuso in bellezza con due splendidi punteggi a clavette (32.750) e nastro (28.600). E’ doppietta italiana con il secondo posto di Milena Baldassarri, che ha completato il suo All Around con 30.100 alle clavette e 29.750 al nastro, totalizzando 120.950 punti. Risuona ancora l’Inno di Mameli grazie al trionfo netto delle Farfalle nel concorso ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022)incanta allaCup. Alla Vitifrigo Arena di, la 18enne marchigiana ha trionfatocon il punteggio complessivo di 126.800, imponendosi per la terza volta in stagione in Coppa del Mondo dopo Atene e Baku. Al comando già dopo la prima metà di gara andata in scena ieri, grazie a un 33.600 con il cerchio e un 31.850 con la palla,ha chiuso in bellezza con due splendidi punteggi a clavette (32.750) e nastro (28.600). E’ doppietta italiana con il secondo posto di Milena Baldassarri, che ha completato il suo Allcon 30.100 alle clavette e 29.750 al nastro, totalizzando 120.950 punti. Risuona ancora l’Inno di Mameli grazie al trionfo netto dellenel concorso ...

