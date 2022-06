Ex Milan, paura per Alex: operato al cuore, applicato un bypass (Di sabato 4 giugno 2022) Attimi di paura per Alex. L'ex difensore di PSV, Chelsea e Milan è stato operato nelle scorse ore in Brasile per un problema al cuore:... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Attimi diper. L'ex difensore di PSV, Chelsea eè statonelle scorse ore in Brasile per un problema al:...

Advertising

Flo_Alpi : RT @cmdotcom: Ex #Milan , paura per #Alex : operato al cuore, applicato un bypass - cmdotcom : Ex #Milan , paura per #Alex : operato al cuore, applicato un bypass - sportli26181512 : Ex Milan, paura per Alex: operato al cuore, applicato un bypass: Attimi di paura per Alex. L'ex difensore di PSV, C… - agad85 : @MilanNewsit Tutto giusto. Anzi giustissimo. Io intravedo un futuro che mi piace molto,e che inevitabilmente fa pau… - marcullo02 : @milan_risorto @AnStorti @milan_corner e il monte ingaggi fa paura oggettivamente non sta un minimo di raziocinio sembra Galliani -