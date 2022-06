È fuori dal carcere il figlio del boss che con il Suv uccise due bambini (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - "Siamo distrutti, ma che giustizia è questa? È uno schifo. Si chiama 'ingiustizia', non giustizia. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di Alessio e Simone, chi li ha investiti quella notte riducendoli a poltiglia, è fuori dal carcere. Solo noi, noi genitori, abbiamo l'ergastolo". A denunciare all'AGI, con parole piene di rabbia, sono Alessandro e Tony D'Antonio, genitori dei piccoli Alessio e Simone, uccisi l'11 luglio del 2019 a Vittoria (Ragusa). Quella sera i due bambini erano seduti sullo scalino della porta di casa quando, una macchina a tutta velocita', li travolse. La macchina era guidata da Rosario Greco, figlio del boss Emanuele e gli altri tre passeggeri (fra cui un altro figlio di boss, Angelo Ventura) scapparono. La Corte di Cassazione, lo ... Leggi su agi (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - "Siamo distrutti, ma che giustizia è questa? È uno schifo. Si chiama 'ingiustizia', non giustizia. A meno di un mese dai tre anni dalla morte di Alessio e Simone, chi li ha investiti quella notte riducendoli a poltiglia, èdal. Solo noi, noi genitori, abbiamo l'ergastolo". A denunciare all'AGI, con parole piene di rabbia, sono Alessandro e Tony D'Antonio, genitori dei piccoli Alessio e Simone, uccisi l'11 luglio del 2019 a Vittoria (Ragusa). Quella sera i dueerano seduti sullo scalino della porta di casa quando, una macchina a tutta velocita', li travolse. La macchina era guidata da Rosario Greco,delEmanuele e gli altri tre passeggeri (fra cui un altrodi, Angelo Ventura) scapparono. La Corte di Cassazione, lo ...

