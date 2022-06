Dayane Mello rompe il silenzio | “Quello che desidero…”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 4 giugno 2022) La modella brasiliana interviene su Instagram: la riflessione e i desideri divia socialcome al solito quando prende la parola non è mai banale in tutto ciò che dice. Intervenuta nel corso di una storia Instagram la modella brasiliana ed ex gieffina, amatissima in patria, è tornata a sponsorizzare alcuni prodotti e nel farlo si è lasciata andare anche a sensazioni e pensieri. Perinfatti questo è un momento positivo e non ne ha fatto mistero, augurandosi che anche per i suoi follower tutto possa andare nel migliore dei modi: “che desidero è che anche voi possiate sentirvi come me – le parole della modella – , leggera, felice e sana”. Tuttoche i seguaci dellaaugurano sempre alla showgirl, che di ...