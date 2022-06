Challenger Forlì 2022: Lorenzo Musetti sfiderà Francesco Passaro in finale dopo aver battuto Matteo Gigante (Di sabato 4 giugno 2022) Saranno Lorenzo Musetti e Francesco Passaro a giocare la finale del Challenger di Forlì. Questo l’esito delle semifinali odierne, che regalano un ultimo atto tutto tricolore, con due giocatori meritevoli per diverse ragioni. Il toscano può conquistare il suo secondo titolo di categoria in carriera; il primo lo vinse nella stessa città, nel 2020, a esplosione appena avvenuta, contro il brasiliano Thiago Monteiro. Seconda finale in pochi mesi, invece, per il perugino, che Sanremo ebbe il merito di dare parecchio fastidio al danese Holger Rune. Per quel che concerne Musetti, anche questa volta la partenza è lenta. Più che demeriti suoi, però, i meriti sono di Matteo Gigante che, passato dalle ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Sarannoa giocare ladeldi. Questo l’esito delle semifinali odierne, che regalano un ultimo atto tutto tricolore, con due giocatori meritevoli per diverse ragioni. Il toscano può conquistare il suo secondo titolo di categoria in carriera; il primo lo vinse nella stessa città, nel 2020, a esplosione appena avvenuta, contro il brasiliano Thiago Monteiro. Secondain pochi mesi, invece, per il perugino, che Sanremo ebbe il merito di dare parecchio fastidio al danese Holger Rune. Per quel che concerne, anche questa volta la partenza è lenta. Più che demeriti suoi, però, i meriti sono diche, passato dalle ...

