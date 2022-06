“Ce l’ha fatta”. Carlo Conti, gioia infinita: la notizia top è appena arrivata (Di sabato 4 giugno 2022) Carlo Conti protagonista con Dallarenalucio nella serata del 3 giugno, in compagnia di Fiorella Mannoia. Il conduttore ha dunque presentato la trasmissione dedicata al compianto e indimenticato artista Lucio Dalla, morto 10 anni fa. La stessa ha avuto luogo all’interno dell’Arena di Verona. E ora per Carlo è arrivata una notizia magnifica relativa agli ascolti tv. Non poteva certamente avere un risveglio migliore, visto che ha da poco appreso qualcosa che inevitabilmente gli permetterà di sorridere ed esultare. Dunque, Carlo Conti ha condotto egregiamente Dallarenalucio e sono arrivati i risultati degli ascolti tv. Ma intanto, solamente alcuni giorni fa, è sopraggiunta una bellissima news per lui. Questo quanto riportato da DavideMaggio: “Il titolo del nuovo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 giugno 2022)protagonista con Dallarenalucio nella serata del 3 giugno, in compagnia di Fiorella Mannoia. Il conduttore ha dunque presentato la trasmissione dedicata al compianto e indimenticato artista Lucio Dalla, morto 10 anni fa. La stessa ha avuto luogo all’interno dell’Arena di Verona. E ora perunamagnifica relativa agli ascolti tv. Non poteva certamente avere un risveglio migliore, visto che ha da poco appreso qualcosa che inevitabilmente gli permetterà di sorridere ed esultare. Dunque,ha condotto egregiamente Dallarenalucio e sono arrivati i risultati degli ascolti tv. Ma intanto, solamente alcuni giorni fa, è sopraggiunta una bellissima news per lui. Questo quanto riportato da DavideMaggio: “Il titolo del nuovo ...

