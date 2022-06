Calcio | Gabriele Gravina | “Abbiamo perso | niente ripescaggio per i Mondiali”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) In questi giorni si sussegue la polemica: la rilevanza dell’assenza dell’Italia aidi2022 resta altissima. Roberto Baggio e Marco Materazzi hanno dichiarato che la Nazionale azzurra meritava di diritto, da campionessa d’Europa in carica, di essere al via della manifestazione iridata. Per Roberto Mancini c’era ancora una flebile speranza di essere ripescati. A smorzare gli entusiasmi ci ha pensato il presidente della Feder: “Il continuo parlare delper ici sta rendendo meno credibili. L’Italia è fuori dal Qatar,in campo e pensare a unè un prenderci in giro e non essere credibili”. Sulle mancate dimissioni post delusione: “Vorrei ...