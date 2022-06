Baggio: «Non penso tornerei nel calcio. Il tempo passa veloce, la vita è fatta per fare le cose che ci piacciono» (Di sabato 4 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Roberto Baggio. Ita Airways gli ha dedicato il nuovo Airbus A350 che vola fino all’Argentina. Porta il suo nome. Proprio in Argentina, Baggio si rifugiò dopo aver lasciato il calcio, nel 2004. «Ero al Brescia e ho giocato l’ultima partita il 16 maggio contro il Milan. Subito dopo ho fatto la cosa migliore: prendere un volo per Buenos Aires, deluso perché non avevo segnato». Non vedeva l’ora di smettere… «La mia è stata una carriera di sofferenza. Negli ultimi tempi mi dava fastidio non poter fare le cose assieme ai compagni per i miei acciacchi. Sembrava che fossi un privilegiato e invece ero uno sfigato che non vedeva l’ora di arrivare a domenica per giocare perché poi sarebbe venuto l’incubo, il lunedì o il martedì, con le ginocchia gonfie». Le ultime partite? «Uno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Roberto. Ita Airways gli ha dedicato il nuovo Airbus A350 che vola fino all’Argentina. Porta il suo nome. Proprio in Argentina,si rifugiò dopo aver lasciato il, nel 2004. «Ero al Brescia e ho giocato l’ultima partita il 16 maggio contro il Milan. Subito dopo ho fatto la cosa migliore: prendere un volo per Buenos Aires, deluso perché non avevo segnato». Non vedeva l’ora di smettere… «La mia è stata una carriera di sofferenza. Negli ultimi tempi mi dava fastidio non poterleassieme ai compagni per i miei acciacchi. Sembrava che fossi un privilegiato e invece ero uno sfigato che non vedeva l’ora di arrivare a domenica per giocare perché poi sarebbe venuto l’incubo, il lunedì o il martedì, con le ginocchia gonfie». Le ultime partite? «Uno ...

