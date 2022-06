AEW | Annunciate le regole per decretare l’Interim World Champion

(Di sabato 4 giugno 2022) Come sappiamo la AEW si è trovata a dover fronteggiare la tegola CM Punk. Il neo campione, infatti, si è infortunato e dovrá fermarsi. La federazione di Tony khan, però, ha deciso di non rendere vacante il titolo, bensì di designare un campione ad interim. Questo significa che Punk manterrà la cintura e nel frattempo sarà incoronato un nuovo campione. Un po’ come succedere in UFC. La AEW, ora, ha reso note leche porteranno ad assegnare il titolo ad interim. Chi vincerà il titolo? La AEW ha reso note leche porteranno alla incoronazione di un Interim, a seguito dell’infortunio di CM Punk. Ecco i vari passaggi. Nel prossimo episodio di Dynamite si terrà una Battle Royal cui parteciparanno molti top name. Il vincitore, nella stessa sera, sfiderà Jon Moxley, quale #1 del ranking ...

A Forbidden Door avremo un Campione Mondiale AEW ad interim, ecco l'annuncio ufficiale della promotion. Con la rinuncia, temporanea, di CM Punk dal Titolo Mondiale AEW per infortunio, la compagnia di ...