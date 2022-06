VIDEO / Pozzecco non ce la fa a parlare, in lacrime alla presentazione da ct (Di venerdì 3 giugno 2022) Gianmarco Pozzecco è stato presentato come nuovo ct della Nazionale italiana di basket. Eccolo mentre non riesce a trattenere l'emozione Leggi su golssip (Di venerdì 3 giugno 2022) Gianmarcoè stato presentato come nuovo ct della Nazionale italiana di basket. Eccolo mentre non riesce a trattenere l'emozione

Advertising

TV7Benevento : Basket: Petrucci, 'Pozzecco ct ideale, scelta condivida da tutta la Federazione' - - TV7Benevento : Basket: Pozzecco, 'rapporto con giocatori fondamentale, grazie a Petrucci per opportunità' -… - LaStampa : Basket, il nuovo ct della Nazionale Pozzecco in lacrime: 'Ho sofferto tanto per l'Italia' - paoloangeloRF : Pozzecco in lacrime alla presentazione da ct. VIDEO - salvalapezza : RT @SkySport: Pozzecco, lacrime alla presentazione da nuovo ct dell'Italbasket. VIDEO #SkySport #Pozzecco -