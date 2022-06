Ucraina, Russia: “Con operazione speciale raggiunti alcuni risultati” (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Con l’operazione militare speciale lanciata 100 giorni fa in Ucraina, la Russia ha raggiunto alcuni risultati e andrà avanti fino a quando non saranno stati raggiunti tutti quelli prefissati. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, nel briefing con i giornalisti, secondo quanto riferito dalla Tass. “alcuni risultati sono stati raggiunti – ha rivendicato – Molti insediamenti sono stati liberati dalle forze armate filo-naziste dell’Ucraina, così come da elementi nazionalisti, ed è stata assicurata l’opportunità di iniziare una vita pacifica. Questo lavoro continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’operazione militare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Con l’militarelanciata 100 giorni fa in, laha raggiuntoe andrà avanti fino a quando non saranno statitutti quelli prefissati. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, nel briefing con i giornalisti, secondo quanto riferito dalla Tass. “sono stati– ha rivendicato – Molti insediamenti sono stati liberati dalle forze armate filo-naziste dell’, così come da elementi nazionalisti, ed è stata assicurata l’opportunità di iniziare una vita pacifica. Questo lavoro continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’militare ...

