Trevisan felice e ammaccata. E oggi Nadal per la storia

(Di venerdì 3 giugno 2022) Perde con la Gauff: "Il mio corpo non era al meglio ma sono contenta". Rafa e "l'ostacolo" Zverev. Poi...

OA_Sport : Martina Trevisan trae il positivo dalla sconfitta con Coco Gauff: tutta la sua esperienza al Roland Garros - sportface2016 : #RolandGarros 2022, #Trevisan: 'Felice di aver raggiunto la semifinale. #Gauff incredibile' - paoloangeloRF : Grazie lo stesso martina!”ci è voluta una super #Gauff per interrompere la striscia di #trevisan che comunque ha gi… - nadia_moroni : RT @repubblica: La luce di Trevisan illumina Parigi: “Fragile e grintosa, ora sono felice”. E l'anoressia è alle spalle - repubblica : La luce di Trevisan illumina Parigi: “Fragile e grintosa, ora sono felice”. E l'anoressia è alle spalle… -

... voglio continuarlo, continuando a lavorare', ha dettoin conferenza stampa dopo la ... perché forse tutti hanno dimenticato il mio titolo a Rabat, ma sono davvero'.Martinaè uscita sconfitta dalla semifinale del Roland Garros 2022, ma non può che esseredi tutto ciò che è riuscita ad ottenere in questi dieci giorni a Parigi. Con questo risultato infatti ...Qualcuno dice giustamente che della vicenda umana di Martina Trevisan si sia detto ormai tutto e che dunque sia arrivata l'ora di parlare solo di tennis. Obiezione accolta, e allora si può solo dire c ...Si è conclusa alle semifinali la cavalcata eroica nel Roland Garros di Martina Trevisan. L'italiana ha perso contro l'americana Coco Gauff.