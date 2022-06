TIM pronta a dire addio a DAZN: chiama Sky e Amazon (Di venerdì 3 giugno 2022) Liberarsi dell’accordo con DAZN provando a trovare accordi con altre piattaforme. È questo l’obiettivo di TIM, secondo quanto riportato da La Stampa. Al centro rimane l’accordo firmato nell’estate 2021 da 340 milioni di euro annui, che la telco guidata oggi dall’ad Pietro Labriola vuole rivedere al ribasso dopo il flop in termini di risultati e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 3 giugno 2022) Liberarsi dell’accordo conprovando a trovare accordi con altre piattaforme. È questo l’obiettivo di TIM, secondo quanto riportato da La Stampa. Al centro rimane l’accordo firmato nell’estate 2021 da 340 milioni di euro annui, che la telco guidata oggi dall’ad Pietro Labriola vuole rivedere al ribasso dopo il flop in termini di risultati e L'articolo

Advertising

Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: TIM pronta a dire addio a DAZN: chiama Sky e Amazon per il calcio in tv - er_toscano : RT @CalcioFinanza: TIM pronta a dire addio a DAZN: chiama Sky e Amazon per il calcio in tv - KhuxSugar : RT @CalcioFinanza: TIM pronta a dire addio a DAZN: chiama Sky e Amazon per il calcio in tv - sportli26181512 : #Media #Notizie TIM pronta a dire addio a DAZN: chiama Sky e Amazon: Liberarsi dell’accordo con DAZN provando a tro… - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: TIM pronta a dire addio a DAZN: chiama Sky e Amazon per il calcio in tv -