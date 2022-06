Ora è Massimo Giletti che vuole andare a Mosca

(Di venerdì 3 giugno 2022)condurre la prossima puntata di "Non è l'Arena" dalla Piazza Rossa con la portavoce del ministro Lavrov

VandelliMichela : @cammisa_massimo @LiciaRonzulli Che poverina. Ora lo scopre tra pochi mesi da che parte sta la gente. ??????? - HuffPostItalia : Ora è Massimo Giletti a voler andare a Mosca - Paolameno : RT @martire_luigi: @PiazzapulitaLA7 Il Governo Conte non l’hai fatto cadere col 2% ma grazie a quella banda di transfughi che ti sei nomina… - Rudpert : @ottogattotto A campare qualche tempo fa carissimo, ora i vaccinisti della prima ora tirano a incassare il massimo… - elisabettap38 : RT @martire_luigi: @PiazzapulitaLA7 Il Governo Conte non l’hai fatto cadere col 2% ma grazie a quella banda di transfughi che ti sei nomina… -

Massimo Giletti vuole condurre la prossima puntata di "Non è l'Arena", su La7, dalla Piazza Rossa di Mosca. A darne notizia è il Corriere della Sera, sottolineando che la trasmissione dalla capitale r ...