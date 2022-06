Non dimenticatevi di Smackdown (ora che non c’è Roman Reigns) (Di venerdì 3 giugno 2022) La scorsa settimana avevo ragionato sulla differenza tra l’interbrand e il monobrand. Avevo spiegato che la soluzione migliore fosse la seconda, perché in questo modo ogni show avrebbe potuto avere un suo preciso focus. Anche a discapito della qualità generale, ma almeno non ci sarebbero stati dubbi su quale fosse il versante verso il quale la WWE si sarebbe sporta di più. In questo momento Smackdown ha in dote sia i titoli di coppia che i titoli mondiali della federazione. La Bloodline ha dominato le due categorie, si è fatta garante di dare al brand blu il meglio che si potesse desiderare. Ma forse non basta. O meglio, sicuramente non basta visto quello che vedremo ad Hell In A Cell. Nel momento in cui scrivo, con una puntata televisiva ancora da mandare in onda, Smackdown ha 0 match per il ppv. Sei incontri sono stati annunciati, ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 giugno 2022) La scorsa settimana avevo ragionato sulla differenza tra l’interbrand e il monobrand. Avevo spiegato che la soluzione migliore fosse la seconda, perché in questo modo ogni show avrebbe potuto avere un suo preciso focus. Anche a discapito della qualità generale, ma almeno non ci sarebbero stati dubbi su quale fosse il versante verso il quale la WWE si sarebbe sporta di più. In questo momentoha in dote sia i titoli di coppia che i titoli mondiali della federazione. La Bloodline ha dominato le due categorie, si è fatta garante di dare al brand blu il meglio che si potesse desiderare. Ma forse non basta. O meglio, sicuramente non basta visto quello che vedremo ad Hell In A Cell. Nel momento in cui scrivo, con una puntata televisiva ancora da mandare in onda,ha 0 match per il ppv. Sei incontri sono stati annunciati, ...

