Mourinho avrebbe voluto un giocatore del Napoli: rivelazione in diretta! (Di venerdì 3 giugno 2022) Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo; gli azzurri hanno ufficializzato i colpi Kvaratskhelia e Mathias Olivera e hanno riscattato anche Anguissa dal Fulham. Carmine Martino, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare proprio questa sessione di mercato azzurro. Martino ha rivelato anche un retroscena relativo ad uno dei giocatori che meglio hanno fatto in maglia azzurra nell’ultima stagione. Juan Jesus Napoli Retroscena (Getty Images) Si tratta di Juan Jesus, difensore centrale arrivato a parametro zero che è stato fondamentale durante l’assenza di Koulibaly a causa della Coppa d’Africa. Sul centrale brasiliano, infatti, non c’erano solo gli azzurri, ma anche un’altra big di Serie A. Di seguito le parole del giornalista: “Il Napoli sta lavorando sul ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Il mercato delè già entrato nel vivo; gli azzurri hanno ufficializzato i colpi Kvaratskhelia e Mathias Olivera e hanno riscattato anche Anguissa dal Fulham. Carmine Martino, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissper analizzare proprio questa sessione di mercato azzurro. Martino ha rivelato anche un retroscena relativo ad uno dei giocatori che meglio hanno fatto in maglia azzurra nell’ultima stagione. Juan JesusRetroscena (Getty Images) Si tratta di Juan Jesus, difensore centrale arrivato a parametro zero che è stato fondamentale durante l’assenza di Koulibaly a causa della Coppa d’Africa. Sul centrale brasiliano, infatti, non c’erano solo gli azzurri, ma anche un’altra big di Serie A. Di seguito le parole del giornalista: “Ilsta lavorando sul ...

Advertising

Claudel_IT : Io sento nell'aria un annuncio stile Mourinho dopo l'apertura del mercato. Senza #Mourinho nessuno avrebbe convint… - ivano_cardone : @Tiaguinho_1973 @Marco_D Aldilà del fato che non li piace giocare a destra, secondo me non rende neanche, proprio p… - maxcccc7 : @unchimico @MRoscioni Ma come ? Allora la storia che l'eroe Mourinho avrebbe fatto miracoli con una rosa scarsissim… - fabio48924988 : Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “La Roma senza Mourinho non avrebbe vinto la coppa ma la stagione… - Fabrizi15390846 : @Ari1927 Ma sai qual'è per me la cosa più triste? Oltre i loro assurdi commenti, questa è anche la tipica mentalità… -