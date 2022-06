Moto3, risultati FP2 GP Catalogna 2022: Guevara resta leader nella combinata. Non si migliorano Foggia e Migno (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la prima sessione di prove libere di questa mattina, i piloti della Moto3 sono tornati in pista per le FP2, valide per il Gran Premio di Catalogna 2022; nella combinata resta in testa Izan Guevara con l’1:48.675 registrato durante le FP1, realizzando inoltre il miglior tempo della seconda sessione (1:48.979). Tenendo in considerazione i tempi della combinata, figurano alle spalle del pilota spagnolo della GASGAS Daniel Holgado in seconda posizione (+0.195) e in terza l’azzurro Dennis Foggia (+0.287), mentre resta in quarta Jaume Masia (+0.303): nessuno dei quattro in testa è riuscito a migliorarsi nelle FP2, restando nelle prime posizioni grazie ai tempi registrati in mattinata. Non migliora il ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la prima sessione di prove libere di questa mattina, i piloti dellasono tornati in pista per le FP2, valide per il Gran Premio diin testa Izancon l’1:48.675 registrato durante le FP1, realizzando inoltre il miglior tempo della seconda sessione (1:48.979). Tenendo in considerazione i tempi della, figurano alle spalle del pilota spagnolo della GASGAS Daniel Holgado in seconda posizione (+0.195) e in terza l’azzurro Dennis(+0.287), mentrein quarta Jaume Masia (+0.303): nessuno dei quattro in testa è riuscito a migliorarsi nelle FP2,ndo nelle prime posizioni grazie ai tempi registrati in mattinata. Non migliora il ...

