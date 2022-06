Lucio Caracciolo svela il retroscena su Putin | Ha un cancro? Vi dico come stanno le cose

Advertising

Libero_official : Il direttore di #Limes, Lucio Caracciolo, a Otto e Mezzo parla delle condizioni di salute di Putin: 'Cancro? Una ve… - DANY77710263 : RT @paolomossetti: Qui un Lucio Caracciolo sintetico e al vetriolo su Salvini (intervista a @ildubbionews). - limesclubrimini : La cortina di acciaio, il video editoriale di Lucio Caracciolo - Sinaloa_Cowboys : Sul suo sito Nicola Porro si pone questa domanda. Intanto sulla tv del Vaticano sua moglie, Monica Mondo, ha interv… - MichelaRoi : RT @tempoweb: '#Putin e #Orban soci in affari'. #Caracciolo smaschera il gioco dietro la guerra #2giugno #iltempoquotidiano -

Il Tempo

'Credo che questa guerra possa avere una interruzione quando da entrambe le parti ci si accorgerà che non si hanno più gli uomini o le armi per combattere.' Cosìdurante la puntata di giovedì 2 giugno di Otto e Mezzo, il talk show politico in onda su La7 e stasera eccezionalmente condotto da Giovanni Floris. 'Sulla questione della pace, non ...A Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber (e momentaneamente da Giovanni Floris ),, direttore di Limes non usa giri di parole e parla della guerra in Ucraina in modo chiaro e preciso.prova a tracciare uno scenario per la fine dei combattimenti e a suo ... Otto e mezzo, Lucio Caracciolo sulla guerra Russia-Ucraina: Putin e Orban soci in affari Sale sul palco Angelo Branduardi che canterà “Alla fiera dell’est” in ucraino prima dell’incontro. Lucia Annunziata, Lucio Caracciolo, Ezio Mauro, Massimo Giannini modera. Club degli scrittori - Veron ...Così Lucio Caracciolo durante la puntata di giovedì 2 giugno di Otto e Mezzo, il talk show politico in onda su La7 e stasera eccezionalmente condotto da Giovanni Floris. “Sulla questione della pace, ...