L’Agenzia delle Entrate: evasori ai lavori (forzati?) per ripagare i debiti (Di venerdì 3 giugno 2022) Prima nota positiva: il direttore delL’Agenzia delle Entrate, ergo del Fisco, non intende sbattere 19 milioni di italiani in cella. Deo gratias. Innanzitutto perché ci costerebbe più mantenere in galera i debitori che il gettito che spereremmo di recuperare. E poi perché anche solo l’idea che l’esattore maximo sogni di ammanettare i contribuenti farebbe paura anche al regime talebano. Ieri Ernesto Maria Ruffini, al Festival Internazionale dell’Economia, ha presentato la sua ultima fatica letteraria (non era il 730 pre-compilato). Tra una cosa e l’altra, ha spiegato perché “non conviene mettere tutti in cella”, ha fatto sapere che il Fisco ha “individuato” tutti gli evasori e che le tasse sono utili. Poi in un’intervista a La Stampa s’è lasciato andare ad una frase ambigua e un po’ angosciante. Visto che incarcerare 19 ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 giugno 2022) Prima nota positiva: il direttore del, ergo del Fisco, non intende sbattere 19 milioni di italiani in cella. Deo gratias. Innanzitutto perché ci costerebbe più mantenere in galera i debitori che il gettito che spereremmo di recuperare. E poi perché anche solo l’idea che l’esattore maximo sogni di ammanettare i contribuenti farebbe paura anche al regime talebano. Ieri Ernesto Maria Ruffini, al Festival Internazionale dell’Economia, ha presentato la sua ultima fatica letteraria (non era il 730 pre-compilato). Tra una cosa e l’altra, ha spiegato perché “non conviene mettere tutti in cella”, ha fatto sapere che il Fisco ha “individuato” tutti glie che le tasse sono utili. Poi in un’intervista a La Stampa s’è lasciato andare ad una frase ambigua e un po’ angosciante. Visto che incarcerare 19 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera al sesto pacchetto delle sanzioni anti-russe che include l'embargo graduale al petrolio. #ANSA - SkyTG24 : 'Preferisco mettere in carcere l'evasore così poi fallisce l'attività o farlo lavorare finché non ripaga la collett… - Agenzia_Ansa : L'allarme della CNA, 33mila imprese artigiane a rischio fallimento o blocco dei cantieri con la possibile perdita d… - huge1961 : RT @ilruttosovrano: L'Agenzia delle Entrate segnala che ci sono 19 milioni di evasori fiscali, che sicuramente approveranno i cavalli di ba… - BoglioneCinzia1 : RT @GenCar5: Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini in Italia ci sono 19 milioni di #evasorifiscali per 80 miliardi l’ann… -