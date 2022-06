La Turchia non vuole essere più un “tacchino” e cambia nome in Türkiye (Di venerdì 3 giugno 2022) Ora basta essere chiamati “tacchino“. Sembra surreale, e invece è la richiesta ufficiale che la Turchia ha inviato alle Nazioni Unite per cambiare nome. ‘Turchia’, infatti, in inglese si dice ‘Turkey‘ e oltre a voler dire appunto ‘Turchia’, significa anche ‘tacchino’. Per questo motivo – la richiesta fa parte di una campagna di re-branding, ossia di rinnovamento dell’immagine del Paese – la Turchia ha chiesto ufficialmente all’Onu di essere chiamata all’estero con il nome usato in Turchia, Türkiye, e non più Turkey. Le Nazioni Unite hanno immediatamente accolto la richiesta del Paese guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan. E così, d’ora in avanti, all’estero la ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 3 giugno 2022) Ora bastachiamati ““. Sembra surreale, e invece è la richiesta ufficiale che laha inviato alle Nazioni Unite perre. ‘’, infatti, in inglese si dice ‘Turkey‘ e oltre a voler dire appunto ‘’, significa anche ‘’. Per questo motivo – la richiesta fa parte di una campagna di re-branding, ossia di rinnovamento dell’immagine del Paese – laha chiesto ufficialmente all’Onu dichiamata all’estero con ilusato in, e non più Turkey. Le Nazioni Unite hanno immediatamente accolto la richiesta del Paese guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan. E così, d’ora in avanti, all’estero la ...

