“Daniela Sighicelli – Scultrice” la retrospettiva per la scultrice di Rubiera (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Complesso monumentale de L’Ospitale di Rubiera ospita dal 12 giugno al 17 luglio 2022 la retrospettiva per la scultrice Daniela Sighicelli Daniela Sighicelli La pensatrice 1982 marmo statuario cm 45x30x25Rubiera – Una retrospettiva per ricordare Daniela Sighicelli nella sua città natale. Il Comune di Rubiera promuove, dal 12 giugno al 17 luglio 2022, presso il Complesso monumentale de L’Ospitale (Via Fontana, 2), la mostra “Daniela Sighicelli – scultrice”, a cura di Tiziana Giordano. L’esposizione verrà inaugurata domenica 12 giugno alle ore 17.30, alla presenza di Emanuele Cavallaro (Sindaco del ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Complesso monumentale de L’Ospitale diospita dal 12 giugno al 17 luglio 2022 laper laLa pensatrice 1982 marmo statuario cm 45x30x25– Unaper ricordarenella sua città natale. Il Comune dipromuove, dal 12 giugno al 17 luglio 2022, presso il Complesso monumentale de L’Ospitale (Via Fontana, 2), la mostra “”, a cura di Tiziana Giordano. L’esposizione verrà inaugurata domenica 12 giugno alle ore 17.30, alla presenza di Emanuele Cavallaro (Sindaco del ...

Lopinionista : 'Daniela Sighicelli – Scultrice' la retrospettiva per la scultrice di Rubiera - fainformazione : A Rubiera una mostra per ricordare la scultrice Daniela Sighincelli Una retrospettiva per ricordare Daniela Sighic… - fainfocultura : A Rubiera una mostra per ricordare la scultrice Daniela Sighincelli Una retrospettiva per ricordare Daniela Sighic… - HankHC91 : RT @FinestreArte: A Rubiera (Reggio Emilia) una retrospettiva omaggia la scultrice Daniela Sighicelli, prematuramente scomparsa nel 2018. E… - FinestreArte : A Rubiera (Reggio Emilia) una retrospettiva omaggia la scultrice Daniela Sighicelli, prematuramente scomparsa nel 2… -

Retrospettiva Daniela Sighicelli scultrice a Rubiera Finestre sull'Arte A Rubiera una mostra per ricordare la scultrice Daniela Sighincelli Domenica 12 giugno inaugura presso il Complesso monumentale de L’Ospitale la retrospettiva curata da Tiziana Giordano. Daniela Sighicelli scultrice: una retrospettiva la omaggia nella sua città natale A Rubiera (Reggio Emilia) una retrospettiva omaggia la scultrice Daniela Sighicelli, prematuramente scomparsa nel 2018. Esposte circa cinquanta opere tra sculture e disegni. Domenica 12 giugno inaugura presso il Complesso monumentale de L’Ospitale la retrospettiva curata da Tiziana Giordano.A Rubiera (Reggio Emilia) una retrospettiva omaggia la scultrice Daniela Sighicelli, prematuramente scomparsa nel 2018. Esposte circa cinquanta opere tra sculture e disegni.