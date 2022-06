Calcio | Mancini | ' Germania e Inghilterra le più forti | cambiando molto ci prendiamo rischi'

(Di venerdì 3 giugno 2022) Firenze, 3 giu. - (Adnkronos) - "Affrontiamo le due squadre piùdel momento,. Sono davvero tra le migliori: hanno grandi giocatori e noicitanti. Sono partite che, dovessero andare bene a livello di gioco, potrebbe essere un buon inizio". Lo dice il ct della nazionale italiana Robertosulle due avversarie più quotate nel girone di Nations League. Domani a Bologna gli azzurri sfideranno i tedeschi. "Per me Italia-è la sfida del 1982 -sottolinea il ct in conferenza stampa da Coverciano alla vigilia del match-, ero ragazzo e nella lista dei 40 che potevano andare al Mondiale, nonostante io fossigiovane. Poi è chiaro c'è stata quella del ...

Advertising

fanpage : Ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali in Qatar? Anche la mamma del CT #Mancini crede al 'miracolo' - sportface2016 : #Italia, #Mancini spera ancora: 'Se ci sarà il ripescaggio ai #Mondiali ci faremo trovare pronti. E' già successo i… - infoitsport : Calcio: Germania; Flick,sorprende Italia così,fiducia in Mancini - Dayline1993 : RT @Visc68: Caro mister #Mancini si deve puntare subito su uno zoccolo duro #Zaniolo #Chiesa #Balotelli #Spinazzola #Pellegrini #Tonali #Ca… - zazoomblog : Calcio: Mancini dobbiamo ripartire e tornare alla magia dellEuropeo - #Calcio: #Mancini #dobbiamo #ripartire -

. GERMANIA (4 - 2 - 3 - 1) : Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick Arbitro : Jovanovic Dove vedere Italia - Germania in tv ...Robertopronto per la panchina numero 50 in Azzurro. Domani a Bologna, contro la Germania, si ... Nelè così: quando vinci sono tutti con te, quando perdi tutti contro di te' Ricostruire : ...Io la sento e non ho mai avuto questo tipo di problema. Nel calcio però quando vinci tutti sono con te, quando perdi quasi tutti contro. E' così". Sul possibile ripescaggio Mancini ha commentato: "Io ...(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Dopo la sconfitta nella Finalissima di Wembley contro l'Argentina, il nuovo ciclo della Nazionale di Roberto Mancini inizia dalla Nations League, e da quattro partite delle ...