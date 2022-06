Boston, la vittoria ti fa bella. Coach Udoka: 'E possiamo giocare ancora meglio...' (Di venerdì 3 giugno 2022) Con un quarto periodo assolutamente surreale Boston cambia direzione a un match che sembrava segnato, zittisce il Chase Center e porta a casa gara - 1 . 40 - 16 il parziale di una quarta frazione che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Con un quarto periodo assolutamente surrealecambia direzione a un match che sembrava segnato, zittisce il Chase Center e porta a casa gara - 1 . 40 - 16 il parziale di una quarta frazione che ...

Advertising

marcoluo : @pilloledirock Dopo scudetto al meelan, Monza di Beruschi in A, probabile titolo nba a Boston manca solo la vittori… - sexymancio : Cassano strasicuro della vittoria di Golden State quindi 4-1 Boston in arrivo - kekko_tortora : RT @sassoulatin: Butler nei PO: da 3 34%, 54% da 2 Boston dal campo in gara 7: 41.2% Probabilità che JB segni e MIA regga in dif: 0.34*0.5… - serieB123 : Nba, Finale Golden State Warriors-Boston Celtics: dove e quando vedere in tv le 7 gare - Calimero7478 : @rprat75 So che tu pensi alla vittoria dei Warriors. Tecnicamente lo penso anche io ma x Boston è una grandissima o… -