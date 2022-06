Biodigestore a Ponticelli, l’assessore Mancuso: “Risparmio e maggiore pulizia del territorio” (Di venerdì 3 giugno 2022) Comune di Napoli: la Giunta ha dato l’ok al progetto per il Biodigestore a Ponticelli. L’impianto consentirà il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti organici per una capacità di 30.000 t/anno. Ok della Giunta comunale di Napoli al progetto per il Biodigestore nel quartiere Ponticelli. La Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto definitivo Leggi su 2anews (Di venerdì 3 giugno 2022) Comune di Napoli: la Giunta ha dato l’ok al progetto per il. L’impianto consentirà il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti organici per una capacità di 30.000 t/anno. Ok della Giunta comunale di Napoli al progetto per ilnel quartiere. La Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto definitivo

