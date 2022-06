Australia | diario di un viaggio Sidney parte 1

Leggi su panorama

(Di venerdì 3 giugno 2022) Alla dogana ci si avvicina con un brivido. Sarà proprio come in Airport Security? Mi svuoteranno i bagagli e controlleranno tutti gli articoli pezzo per pezzo? Non avrò mica preso una mela dall’areo, anche se le hostess ci hanno ricordato mille volte di non farlo? L’ansia si rivela inutile: il controllo dei documenti procede senza intoppi e possiamo varcare la frontiera: benvenuti in. Dopo oltre due anni di lockdown, è il momento di tornare a viaggiare. Le restrizioni sono cadute e per entrare a Sydney non serve più la quarantena, basta eseguire un test fai da te in hotel entro 24 ore dall’atterraggio. Il cambio euro-dollaro è vantaggioso e dal 22 giugno arriva una novità: Qantas lancia i voli diretti Roma-Perth-Sydney tre volte alla settimana. Arrivare nella terra dei canguri non è mai stato così facile, visto che si potrà dire addio agli scali in giro per ...