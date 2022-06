Assalto ad un portavalori | mattinata di paura a Solofra

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Momenti di terrore questa mattina dinanzi l’ufficio posta di Via Starza, frazie di. Due malviventi armati e a volto corpo si sono avvicinati al furgone portavalore che stava scaricando un plico carico alle Poste. Dopo aver sottratto il bottino si sono dati alla fuga. Sul posto immediato l’arrivo delle forze dell’ordine. La vettura utilizzata sarebbe stata ritrovata bruciata nei pressi del cimitero di. Ferito un agente derubato che è stato portato in ospedale per le cure del caso. IN AGGIORNAMMENTO…. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

