Antonio Medugno tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione (Di venerdì 3 giugno 2022) Antonio Medugno, dopo il Grande Fratello Vip, potrebbe sbarcare sul trono di Uomini e Donne nella speranza di trovare la donna della sua vita. Ecco tutto quello che sappiamo su questa croccante notizia. Antonio Medugno tronista di Uomini e Donne? Amedeo Venza, tramite le sue storie di Instagram, ha rivelato questa possibilità: “Antonio Medugno verso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 3 giugno 2022), dopo il Grande Fratello Vip, potrebbe sbarcare sul trono dinella speranza di trovare la donna della sua vita. Ecco tutto quello che sappiamo su questa croccante notizia.di? Amedeo Venza, tramite le sue storie di Instagram, ha rivelato questa possibilità: “verso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

key__hey : RT @permalosus: antonio medugno ludovica pepe letizia e paky renato biancardi e anche la caldonazza questo è il multiverso - permalosus : antonio medugno ludovica pepe letizia e paky renato biancardi e anche la caldonazza questo è il multiverso - jessfinal : @Spiritualb1High Se parlate di Antonio medugno lui non c' era ieri sera. E comunque sta lavorando bene quel ragazzo… - giusepp38970341 : d'accordo con ratto e Ratta? ma che stai dicendo, semmai sono i finti sposi che raccattano tutto per far parlare di… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Adriana Volpe confessa: 'Io e Antonio Medugno ci siamo fatti forza l'uno con l'altra e… -