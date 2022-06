Alex Wyse pronto per il suo primo tour dopo Amici 21: “Manca poco” (Di venerdì 3 giugno 2022) Alex Wyse avrà un’estate molto impegnativa davanti a sé. La partecipazione alla scuola di Amici gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Anche se è stato Luigi Strangis a portarsi a casa la vittoria, il suo talento non è passato affatto inosservato. I mesi trascorsi nel talent show gli hanno permesso di porre le basi per una carriera da cantautore. A partire dal 10 giugno, si sposterà nelle città di tutta Italia per conoscere i fan e firmare le copie del suo primo EP. Potrebbe interessarti: Pioggia di polemiche per Alex Wyse: accusato di aver stonato al Battiti Live Alex Wyse annuncia il suo primo tour nelle librerie: tutti i dettagli Alex Wyse non vede l’ora di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022)avrà un’estate molto impegnativa davanti a sé. La partecipazione alla scuola digli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Anche se è stato Luigi Strangis a portarsi a casa la vittoria, il suo talento non è passato affatto inosservato. I mesi trascorsi nel talent show gli hanno permesso di porre le basi per una carriera da cantautore. A partire dal 10 giugno, si sposterà nelle città di tutta Italia per conoscere i fan e firmare le copie del suoEP. Potrebbe interessarti: Pioggia di polemiche per: accusato di aver stonato al Battiti Liveannuncia il suonelle librerie: tutti i dettaglinon vede l’ora di ...

