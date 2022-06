Ucraina, Salvini: “Non ho parlato con Lavrov, ma spero di farlo” (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov “non l’ho sentito, dovevo incontrarlo, sarebbe stata e spero sia un’occasione importante. Dialogare con la Russia e chiedere il cessate il fuoco non è un diritto, è un dovere”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, parando a Milano. “Sono sconcertato -ha aggiunto- da ipotesi di inchieste, Copasir, chiarimenti, come se non fosse diritto di un parlamentare italiano lavorare con chiunque possa portare la pace. Se serve parlare con Lavrov è giusto e sacrosanto parlare con Lavrov, Draghi parla con Putin, fa bene a farlo”. Quindi, sull’ipotesi di un viaggio a Mosca Salvini ha sottolineato che “la Lega è assolutamente compatta, qualcuno ha detto che non era informato perché alcune scelte le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergej“non l’ho sentito, dovevo incontrarlo, sarebbe stata esia un’occasione importante. Dialogare con la Russia e chiedere il cessate il fuoco non è un diritto, è un dovere”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo, parando a Milano. “Sono sconcertato -ha aggiunto- da ipotesi di inchieste, Copasir, chiarimenti, come se non fosse diritto di un parlamentare italiano lavorare con chiunque possa portare la pace. Se serve parlare conè giusto e sacrosanto parlare con, Draghi parla con Putin, fa bene a”. Quindi, sull’ipotesi di un viaggio a Moscaha sottolineato che “la Lega è assolutamente compatta, qualcuno ha detto che non era informato perché alcune scelte le ...

matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - ilpost : Negli ultimi giorni la vicenda della visita in Russia di Salvini per proporsi come intermediario per la pace con l’… - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - rello_silvia : RT @ilruttosovrano: Salvini si rallegra perché dal porto di Mariupol, dopo la caduta in mano russa, è partita la prima nave merci, che però… - ledicoladelsud : Ucraina, Salvini: “Non ho parlato con Lavrov, ma spero di farlo” -