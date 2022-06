Trooping the Colour 2022, è anche una festa per royal baby (Di giovedì 2 giugno 2022) Sul balcone non ci sono tutti, ma Buckingham Palace la fanno da padroni nipoti e pronipoti della Regina. Tutti insieme per festeggiare i 70 anni di Regno di Elisabetta, fra smorfie, saluti e sorrisi Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Sul balcone non ci sono tutti, ma Buckingham Palace la fanno da padroni nipoti e pronipoti della Regina. Tutti insieme per festeggiare i 70 anni di Regno di Elisabetta, fra smorfie, saluti e sorrisi

