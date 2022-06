Traffico Roma del 02-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla diramazioneSud tra San Cesareo e l’uscita per la A1 In quest’ultima direzione code persulla A24-teramo tra Settecamini Castel Madama verso Teramo resta in testa ilsulla via Aurelia con code tra il raccordo e Malagrotta chiede ancora a seguire tra Castel di Guido e Palidoro la polizia locale segnala un incidente sulla via Braccianese altezza incrocio con via Anguillarese possibili rallentamenti per ildi zona riaperto il tratto di via Tiburtina segnalato in precedenza chiuso per incidente all’altezza di Piazzale del verano verso Portonaccio trafficata ancora la via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia diverse ...