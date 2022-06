Prezzi dei biglietti per Muse a Milano nel 2022 ma è polemica per l’Alcatraz (Di giovedì 2 giugno 2022) I Muse a Milano nel 2022 terranno un concerto in autunno. Lo spettacolo è stato appena annunciato e trascina con sé diverse polemiche, a partire dalla location in cui si terrà l’evento. I Muse, che nel nostro Paese si sono sempre esibiti nei palasport, questa volta saranno in concerto all’Alcatraz di Milano, una location molto più ristretta e meno capiente, che accoglierà meno fan. I Prezzi dei biglietti? Non hanno nulla a che fare con gli show nei club. Per un biglietto per i Muse a Milano nel 2022 si pagano infatti 80 euro ai quali si aggiungono i diritti di prevendita. Si parla di un tour esclusivo che toccherà solo poche città: 7 per l’esattezza tra Stati Uniti ed Europa. Il 26 ottobre ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Inelterranno un concerto in autunno. Lo spettacolo è stato appena annunciato e trascina con sé diverse polemiche, a partire dalla location in cui si terrà l’evento. I, che nel nostro Paese si sono sempre esibiti nei palasport, questa volta saranno in concerto aldi, una location molto più ristretta e meno capiente, che accoglierà meno fan. Idei? Non hanno nulla a che fare con gli show nei club. Per un biglietto per inelsi pagano infatti 80 euro ai quali si aggiungono i diritti di prevendita. Si parla di un tour esclusivo che toccherà solo poche città: 7 per l’esattezza tra Stati Uniti ed Europa. Il 26 ottobre ...

