Nuova sigla all' opposizione Tremano le Sacre Stanze | Conte sta per mollare Letta e Di Maio e gira un sondaggio

Le parole di Giuseppe Conte suonano come una minaccia: «Ci sarà la risoluzione e noi daremo un contributo, ovviamente per mettere nero su bianco la nostra posizione. Confidiamo che gli altri votino la nostra risoluzione». La minaccia non è tanto per Mario Draghi, il quale ripete ai leader della maggioranza che lui ha una vita che lo attende fuori da palazzo Chigi, e dunque se vogliono farla finita col governo è un problema loro. Ma per Enrico Letta. Il segretario del Pd si sta impegnando per evitare proprio quello che Conte promette di fare: ossia che il 21 giugno, giorno in cui il premier riferirà in aula sulla cessione delle armi all'Ucraina e le altre scelte legate alla guerra, si voti una risoluzione in cui il M5S mette «nero su bianco» la propria posizione, contraria all'invio di quegli armamenti. Una scelta che segnerebbe la ...

